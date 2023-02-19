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الأحد، 19-02-2023 07:17 ص

استقرار سعر الخيار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3187.259 طن، توزعت على 1876.116 طن خضار،982.098 طن فواكه، و 329.045 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 173.372 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 40 إلى 75 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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