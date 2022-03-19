السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

روسيا تطالب غوغل بوقف نشر تهديدات لمواطنيها على يوتيوب

ايران: تعاملات سرية بعشرات المليارات

المركزي الروسي: مؤشرات على تدهور اقتصادي.. ارتفاع التضخم حتمي

بلعاوي يقلل من أهمية الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

مرشحون يقدمون الطعام بالمقرات الانتخابية والهيئة ترد

الضمان يوضح حول دفع الاشتراكات للمنقطعين بأثر رجعي

767 الف مُسجل على منصة دعم الكهرباء

أردنيون في أوكرانيا يتحدثون عن وضعهم حالياً

توجه لإنشاء ملعب دولي في مأدبا

4 إصابات بحادث دهس في منطقة السابع

السبت، 19-03-2022 09:54 ص

استقطاب الاستثمارات بمقدمة برامج مرشحي البلديات الكبرى

0L5A1485 - Copy


الوكيل الإخباري - تنوعت مضامين البرامج الانتخابية لمرشحي البلديات الكبرى في المملكة، بين برامج اقتصادية تنموية ذات رؤية نوعية وشمولية لمدنهم، وخدماتية هدفها الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

اضافة اعلان


وأكدت غالبية البرامج الانتخابية لمرشحي البلديات الكبرى، أهمية الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص لاستحداث خريطة تنموية ذات طبيعة إنتاجية واستثمارية تضمن مبدأ العدالة في التوزيع الجغرافي، إضافة إلى إقامة مشاريع لزيادة الإيرادات المالية للبلديات الكبرى، والتخفيف من الهدر المالي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.


وشددت البرامج أيضا، على ضرورة العمل لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين والمواطنين للانخراط في العمل الاستثماري الفردي والمشترك، وتوطين الاستثمار في القطاعات المستهدفة: الزراعة والسياحة والخدمات، وتقديم التسهيلات والحوافز والاستعانة ببيوت خبرة استثمارية وخدمية مجانية متخصصة في هذه المجالات، والعمل على توطيد العلاقات مع المؤسسات الدولية للحصول على المنح والمساعدات لعمل مشاريع غير ربحية تساعد في تقليل نسب البطالة والفقر.


وركزت أغلب البرامج الانتخابية على المستوى الإنتاجي، لاستحداث سلسلة تسويقية منظمة تتوزع على جميع المناطق التابعة للبلديات، بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة، إضافة إلى دعم القطاع التجاري ومعالجة التشوهات والازدحامات المرورية التي تنعكس سلبا على حركتي النشاط التجاري والمواطنين في مختلف البلديات الكبرى.


كما تناولت البرامج الاهتمام بالمناطق التاريخية والأثرية والسياحية المتواجدة في جميع محافظات المملكة للاستفادة المثلى من هذه المواقع ولتصبح مناطق جذب سياحية داخلية وخارجية، وتفعيل المسارات السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والعمل على زيادة مدة إقامة السائح في المناطق السياحية، إضافة إلى إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة بهذه المناطق، والقيام بجميع الأمور اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.


وتضمنت البرامج الانتخابية إعادة تأهيل الأسواق القديمة لمواكبة الحركة التجارية والسياحية والمحافظة على خصوصيتها وهويتها وإزالة جميع التشوهات منها.


وأكدت الكثير من البرامج الانتخابية أهمية تمكين المرأة اقتصاديا داخل البلديات الكبرى والعمل على إبراز دورها في التنمية الاقتصادية، من خلال إنشاء وتفعيل وحدة مختصة في تمكين المرأة لتساعدها بتحسين الوضع الاقتصادي لها وتكون هذه الوحدة مفتوحة لجميع سيدات المجتمع المحلي وفق خطط وبرامج مدروسة، مثل إنشاء مركز حِرَفي وإنتاجي للمرأة كـمشاريع التصنيع الغذائي، والصناعات اليدوية والحرفية.


وعن دور دعم وتأهيل الشباب، تطرقت البرامج إلى أهمية العمل على دعم الشباب وتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم والعمل على إشراكهم في صنع القرار التنموي والخدمي، والعمل على فتح المجال لهم بالانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العالمية المهتمة بدور الشباب.


ولم تغب الطاقة المتجددة عن البرامج الانتخابية للمرشحين، حيث تناولت أهمية تفعيل مشروع الطاقة الشمسية في مختلف البلديات الكبرى في المملكة، وصولا إلى فاتورة صفرية من خلال معالجة المشاكل المتعلقة في الإنارة، مبينة أنها أثقلت كاهل العديد من البلديات بالديون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8f46f412-e8a9-4a71-a40d-0561a2efa11f-15

24 موقعا لاحتضان فعاليات احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية 2022

لقاح 4

بلعاوي يقلل من أهمية الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

منسف

مرشحون يقدمون الطعام بالمقرات الانتخابية والهيئة ترد

M63A0051

الضمان يوضح حول دفع الاشتراكات للمنقطعين بأثر رجعي

images-3-3

767 الف مُسجل على منصة دعم الكهرباء

274269372_494003945574803_4784242786909160586_n

أردنيون في أوكرانيا يتحدثون عن وضعهم حالياً

أخبار متعلقة
2202223133243403322013

شمول العائلات التي تمتلك أكثر من عداد بالتعرفة الكهربائية المدعومة وبشروط

notebook-2386034_1920

مطالب دعم النساء العاملات من المنزل

820201811616276284957

المعونة الوطنية ينشر رابط للاستعلام عن الدعم النقدي الموحد

5fcd2eee059c5

الشريدة: نسبة البطالة تراجعت إلى 23.2%

263744

رصد 80 مليون دينار لتشغيل الأردنيين - تفاصيل

57bdcd40a2bae84cf1245ece8951867c

بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا ونبراسكا الأميركية