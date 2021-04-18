استقطاب دفعة جديدة من المعلمين الأردنيين الى قطر

الوكيل الاخباري -

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أعلن سفير دولة قطر في الاردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ان وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية بدأت بتنفيذ خطة استقطاب دفعة جديدة من المعلمين الاردنيين في عدد من التخصصات العلمية والإنسانية للعمل اعتبارا من العام الدراسي القادم 2021-2022.واشار السفير آل ثاني اثناء تفقده اختبارات الدفعة الاولى من المدرسين التي بدأت اليوم وتستمر عدة ايام الى حرص أصحاب القرار في دولة قطر على ان يكون المعلم الاردني ضمن الطاقم التدريسي للاستفادة من المهارات المختلفة والخبرات التعليمية التي يتمتع بها.