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الإثنين، 21-06-2021 09:12 ص

استكمالاً لسلسلة زياراته الميدانية.. الخصاونة يزور مأدبا اليوم

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الوكيل الإخباري - يزور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين محافظة مأدبا، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي بدأها للعديد من المناطق في المملكة مؤخرا.

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وتأتي الزيارة للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، وتحفيز فرص الاستثمار، وتفقد المرافق العامة والحيوية في المحافظة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتكثيف العمل الميداني، والعمل على تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

ويبدأ رئيس الوزراء الزيارة، التي يرافقه فيها عدد من الوزراء، بإجراء جولة ميدانية على مدينة الأمير هاشم للشباب، وذلك للاطلاع على مرافق المدينة التي تعد صرحاً رياضياً يسهم في خدمة رواد الحركة الرياضية والمجتمع المحلي في المحافظة.


ويختتم رئيس الوزراء الزيارة إلى مأدبا، بجولة على مصنع سخيتان للأدوية التابع لمجموعة "سخيتان" الصناعية المنتشرة في معظم محافظات المملكة، والتي توظف ما يقارب 1200 مواطن، ويبلغ حجم استثماراتها أكثر من 200 مليون دينار.

 




 

 


 

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