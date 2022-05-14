استكمال أعمال الاستلام الجزئي لتوسعة مستشفى الإيمان

الوكيل الإخباري

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- انتهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، من استكمال أعمال الإستلام الجزئي لمشروع توسعة مستشفى الإيمان الحكومي.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن العمل في المشروع تضمن استلام 3 طوابق رئيسية من المبنى الرئيسي وبمساحة إجمالية تبلغ حوالي 12 ألف م2، مشيرًة إلى أن الطوابق التي تم استلامها تتضمن أقسام العيادات بمختلف الاختصاصات، حيث تتضمن 16 عيادة اختصاص من أمومة وطفولة وقلب وأنف وأذن وحنجرة وعيون وأسنان ومختبرات فرعية وسجلات وصيدلية ومحاسبة وغيرها وبواقع 56 غرفة.واشتمل الاستلام أيضاً - بحسب بيان الوزارة - على قسم الطوارئ والمختبرات الرئيسية وبنك الدم في الطابق الرابع والذي يشمل غرفة التشخيص والإنعاش واستقبال الطوارئ وتقديم العلاجات الأولية بالإضافة الى غرفة عمليات صغرى ومختبرات رئيسية.وأكدت الوزارة، أنه تم تسليم الأعمال في الطوابق المشار اليها، بعد الفحص والمعايرة والتشغيل إلى وزارة الصحة بتاريخ 14/4/2022 وذلك لإتمام أعمال التأثيث الطبي وغير الطبي تمهيداّ لإستقبال الحالات المرضية.وبينت، أن كوادرها بصدد انهاء أعمال استلام باقي اجزاء المستشفى ليتم تسليمه إلى وزارة الصحة وذلك لتشغيله بالطاقة الاستيعابية الكاملة وذلك حسب توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته للمشروع بتاريخ 12/2/2022.يذكر أن المستشفى كاملاً يتكون من 11 طابقاً وبطاقة استيعابية 250 سرير قابل للتوسعة الى 300 سرير ، بالإضافة إلى مباني منفصلة من مواقف سيارات وسكنات خارجية للكوادر والطلبة ومبنى النقليات ، بالإضافة إلى غرف المولدات والمحولات الكهربائية والأعمال الخارجية شاملاً الساحات والأرصفة والأسوار والكراجات.