استكمال أعمال مشروع الباص سريع التردد الخميس

الوكيل الإخباري - تعلن أمانة عمّان الكبرى، استكمال أعمال بناء جسر وصلة المحطة، الواصل بين شارع الاستقلال و مجمع المحطة ضمن مشروع الباص سريع التردد، ابتداء من يوم غد الخميس، في الساعة 12:00 ليلا.

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وقال مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة، محمد الفاعوري، الأربعاء، إن الأعمال تتطلب بالتعاون مع إدارة السير، إبقاء حركة السير على شارع الجيش بالاتجاهين مع إجراء إزاحة بسيطة لحركة السير بكل اتجاه.



وأضاف: تتطلب أيضا إغلاق نفق الهاشمي الشمالي للسير القادم من شارع الأمير راشد باتجاه وسط البلد وتحويل السير باتجاه الطرق البديلة وهي المسير باتجاه شارع رفيفان المجالي ثم العودة إلى شارع الجيش، والمسير باتجاه شارع البطحاء باتجاه إشارات مستشفى الأمير حمزة باتجاه شارع الاستقلال".



وستقوم أمانة عمان الكبرى وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية و الشواخص الإرشادية والتحذيرية بموقع الإغلاق ومسار الطرق البديلة مع تواجد لكوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بموقع الإغلاق والطرق البديلة.

