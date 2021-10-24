استكمال الأعمال الخاصة بوصلة المحطة ضمن مشروع الباص السريع

الوكيل الاخباري - استكملت أمانة عمّان الكبرى، الاحد، بالتعاون مع إدارة السير، أعمال جسر وصلة المحطة الواصل ما بين شارع الاستقلال ومجمع المحطة (المرحلة الثانية).



ووفقا لمدير دائرة عمليات المرور، محمد الفاعوري، سيتم، إعادة فتح شارع الجيش على مساره الطبيعي بالموقع.



وقال الفاعوري، إنّه سيتم إغلاق اللوب القادم من إشارة النشا باتجاه شارع الجيش باستثناء وسائط النقل العام المتجهة إلى داخل المجمع، وتحويل مسير باقي المركبات باتجاه شارع الملك عبدالله الأول (المحطة) وصولاً لإشارات التاج ثم الانعطاف يمينا باتجاه شارع الجيش.



وأكّد، أن الأمانة ستوفر بالتعاون مع إدارة السير وسائل السلامة المرورية والشواخص الارشادية والتحذيرية بموقع الإغلاق ومسار الطرق البديلة مع تواجد لكوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بالموقع.

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