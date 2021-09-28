استكمال الاجتماعات الأردنية السورية اليوم

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي،الاثنين، إن الاجتماعات الأردنية السورية التي بدأت الاثنين ستُستكمل اليوم الثلاثاء، وهي تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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وحول الملفات التي تناولتها الاجتماعات قالت علي : "جرى بحث ملفات التبادل التجاري وحركة نقل الشاحنات وفتح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بين البلدين إضافة لملفات الكهرباء والمياه الزراعة ونتطلع للتوصل إلى تفاهمات لتأطير التعاون بما يصب بمصلحة الشعبين والبلدين".



وقالت علي "إن التركيز على تعزيز التعاون والتبادل التجاري بجانب السلع الزراعية والصناعية، وما يهمنا أن نصل لما يصب بمصلحة الاقتصاد للبلدين".



وأكدت أن الاجتماعات ستعلن نتائجها الثلاثاء وسيجرى متابعتها في الفترات القادمة على المستوى الوزاري والفني.



"هناك قوائم حاليا معتمدة للتبادل التجاري بين البلدين وسيجرى دراسة وبحث هذه القوائم" وفق علي.



وبدأت في عمّان الاثنين، اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.



وتهدف الاجتماعات إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعادة حركة التبادل التجاري بما يحقق مصالح الطرفين.



وشارك في الاجتماع عن الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين مها علي والمياه والري محمد النجار والنقل وجيه عزايزة والزراعة خالد الحنيفات والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ومن الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل والموارد المائية تمام رعد والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا والكهرباء غسان الزامل.



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