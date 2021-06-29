استكمال النظر في ' قضية الفتنة' الأربعاء

الوكيل الإخباري - تعقد محكمة أمن الدولة ، جلسة غدا الأربعاء ، لاستكمال النظر في "قضية الفتنة".

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وكان المحامي محمد العفيف، عن المتهم في القضية باسم عوض الله، أشار في وقت سابق إلى إن أي شخص يجد مصلحة للاستماع إلى شهادته سيتم دعوته والقرار النهائي لإجابة الطلب من عدمه يعود للمحكمة صاحب القرار الفصل بدعوة الشهود.



وأضاف العفيف- حينها - أنه تم توكيل محامي أمريكي ويتابع القضية عبر الاتصالات ولم يحضر إلى المحكمة؛ كون الجلسات تعقد بشكل سري، لافتا إلى أن دوره يقتصر على متابعة حيثيات القضية الشكلية والمضمونية.



ومن جانبه أكد المحامي علاء الخصاونة عن المتهم في القضية الشريف حسن بن زيد، أنه تم تقديم الإفادات الدفاعية للمتهم الأول والثاني حسب الأصول القانونية.



وبيّن الخصاونة في وقت سابق ، أنه تم تأجيل الجلسة لغايات تقديم قائمة في البينات الدفاعية التي هي على شقين الشخصية والخطية.

