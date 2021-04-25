استكمال النظر في قضية مستشفى السلط اليوم

الوكيل الإخباري - تستمع محكمة صُلح جزاء عمّان، الأحد، لشاهدي نيابة عامة في قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي، والتي نجم عنها وفاة 7 مواطنين أردنيين، ويحاكم فيها 13 شخصًا.

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وقرّرت المحكمة، الأربعاء الماضي، الإفراج عن 4 موقوفين على ذمة القضية بسبب انتهاء مدة التوقيف القانونية والبالغة 30 يومًا، وبذلك تكون المحكمة أفرجت عن المتهمين جميعًا والذين تم توقيفهم على ذمة القضية.



واستمعت المحكمة في جلستها الثامنة، الأربعاء الماضي، برئاسة القاضي عُدي فريحات، إلى شاهدي نيابة عامة من بينهم شاهد في مديرية الدفاع المدني.

ووجه وكلاء الدفاع عن المتهمين والبالغ عددهم 13 وكيلًا أسئلتهم للشاهدَين، وامتنع عدد منهم عن مناقشتهم.



يُذكر أن نفاد مادة الأكسجين من الخزانات التابعة لمستشفى السلط الحكومي، تسبب بوفاة سبعة أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصًا من بينهم مسؤولون في وزارة الصحة.



وأقيل على إثر هذه القضية وزير الصحة في حينه، ونُقلت القضية إلى محكمة صُلح جزاء عمّان وبدأت عقد جلساتها أسبوعيا وبمعدل جلستين في الأسبوع.