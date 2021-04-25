الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

استكمال النظر في قضية مستشفى السلط اليوم

انخفاض طفيف على الحرارة الأحد

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الضمان : مطالبات مالية لمن لا يتلقى لقاح كورونا بعد استلام الدعم المالي

ضبط شخص حاول التسلل إلى غرفة استعلامات مركز دفاع مدني

دودين : الخصاونة سيجتمع اليوم بمجلس النواب لاتخاذ قرارات هامة حول رمضان وعيد الفطر

توجه للسماح بخدمة التوصيل للمطاعم خلال الحظر الشامل

الصحة : تطبيق الحظر الذكي وتقليص ساعات الحظر الجزئي وتوصية جديدة حول عودة المدارس

ورشة عن دور الإعلام في مواجهة الشائعات بلواء الكورة

عجلون: حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية

الأحد، 25-04-2021 08:07 ص

الجلسة التاسعة

استكمال النظر في قضية مستشفى السلط اليوم

دج
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تستمع محكمة صُلح جزاء عمّان، الأحد، لشاهدي نيابة عامة في قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي، والتي نجم عنها وفاة 7 مواطنين أردنيين، ويحاكم فيها 13 شخصًا.

اضافة اعلان

وقرّرت المحكمة، الأربعاء الماضي، الإفراج عن 4 موقوفين على ذمة القضية بسبب انتهاء مدة التوقيف القانونية والبالغة 30 يومًا، وبذلك تكون المحكمة أفرجت عن المتهمين جميعًا والذين تم توقيفهم على ذمة القضية.


واستمعت المحكمة في جلستها الثامنة، الأربعاء الماضي، برئاسة القاضي عُدي فريحات، إلى شاهدي نيابة عامة من بينهم شاهد في مديرية الدفاع المدني.
ووجه وكلاء الدفاع عن المتهمين والبالغ عددهم 13 وكيلًا أسئلتهم للشاهدَين، وامتنع عدد منهم عن مناقشتهم.


يُذكر أن نفاد مادة الأكسجين من الخزانات التابعة لمستشفى السلط الحكومي، تسبب بوفاة سبعة أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصًا من بينهم مسؤولون في وزارة الصحة.


وأقيل على إثر هذه القضية وزير الصحة في حينه، ونُقلت القضية إلى محكمة صُلح جزاء عمّان وبدأت عقد جلساتها أسبوعيا وبمعدل جلستين في الأسبوع.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420212121156652899402

رسالة من الدكتور سعد الخرابشة بعد استقالته

12202027144857453098364

الضمان : مطالبات مالية لمن لا يتلقى لقاح كورونا بعد استلام الدعم المالي

4202123211657815907881

وزير الصحة يتخذ عدة قرارات بعد الاجتماع مع نقابة الممرضين

120211916025394969959

ضبط شخص حاول التسلل إلى غرفة استعلامات مركز دفاع مدني

410943_1_1619299598

دودين : الخصاونة سيجتمع اليوم بمجلس النواب لاتخاذ قرارات هامة حول رمضان وعيد الفطر

4202118142952805909847

توجه للسماح بخدمة التوصيل للمطاعم خلال الحظر الشامل

أخبار متعلقة
4202113231026129097283

البدء بتطعيم العاملين بفنادق العقبة

نتا

قضية مستشفى السلط .. رفض طلب متهمين الإفراج عنهم

3202128211939867971302

الدكتور نذير عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

320216153026979458298

الدكتور نذير عبيدات يعود لعمله السابق

3202124161213909137053

اخلاء سبيل مَوقوفي اربد على خلفية قيامهم بكسر الحظر

3202124192335500341167

الفراية يوعز بتنفيذ إحتياجات مستشفى الكرك الحكومي