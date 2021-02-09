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قرار من وزير الصحة بشأن المدارس

استكمال برنامج التطعيم الوطني لطلبة المدارس

الثلاثاء، 09-02-2021 02:53 م

للصفين الأول والعاشر الأساسيين

استكمال برنامج التطعيم الوطني لطلبة المدارس

وزارة الصحة
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية ، الدكتور غازي شركس إن وزارة الصحة ستبدأ باستكمال برنامج التطعيم الوطني لطلبة المدارس للصفين الأول والعاشر الأساسيين ، والذي جاء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبحسب ما يتم القيام به سنوياً وذلك بإعطاء المطاعيم ( الكزاز، الدفتيريا، شلل الاطفال). 

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وبينت الوزارة، في تصريح صحافي وصل "الوكيل الإخباري" ، الثلاثاء ، أن الفرق الصحية التابعة للمراكز الصحية ستقوم بإعطاء المطاعيم ضمن برنامج يتناسب مع تدرج عودة الطلبة وذلك بحسب البروتوكول الصحي المعد من قبل وزارتي الصحة والتربية والتعليم للفصل الثاني 2020/ 2021 واستكمال الاجراءات والبرامج الصحية الروتينية.


 وأوعزت الوزارة من خلال إدارة الرعاية الصحية الاولية للفرق الصحية التابعة للمراكز الصحية الموزعة في مختلف محافظات المملكة اليوم بتقديم خدمات الصحة المدرسية والتي تشمل الكشف الطبي الشامل وإعطاء المطاعيم وفحص الفم والاسنان للطلبة المستهدفين في المدارس الحكومية التابعة لأمرها، ويتزامن ذلك بتنفيذ خدمات الصحة المدرسية للطلبة المستهدفين في المدارس الخاصة من خلال الاطباء المتعاقدين معها.


وبينت مدير الصحة المدرسية في الوزارة ، الدكتورة سمر بطارسة أن ما يقارب من (480)  مركز صحي أولي وشامل سيقدمون ويتابعون الخدمات الصحية المدرسية للطلبة المستهدفين من هذه الفئة بتخصيص فريق طبي وتمريضي لزيارة المدارس الحكومية التابعة لأمرهم وتقديم تلك الخدمات على اكمل وجه، وضمن البروتوكول الصحي المعد ما بين وزارة الصحة والتربية واستكمال برنامج التطعيم الوطني لطلبة المدارس لوقايتهم من الامراض السارية.

 

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