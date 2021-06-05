استكمال تطعيم القطاع التجاري اليوم

الوكيل الإخباري - تبدأ المرحلة الثالثة ، السبت من حملة إعطاء اللقاح الواقي من فيروس كورونا للقطاع التجاري التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز إدارة الأزمات وغرف التجارة.

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وذكرت وزارة الصناعة في بيان لها، أن "التطعيم سيكون من خلال المراكز التي تم اعتمادها في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء"، مشيرة إلى أن "هذه الحملة جاءت في إطار الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للوصول إلى الصيف الآمن مطلع تموز/يوليو المقبل".



والخميس، تحدثت غرفة تجارة عمّان عن تنفيذ حملة لإعطاء أصحاب المنشآت التجارية والخدمية والعاملين لديهم بالعاصمة مطعوم فيروس كورونا.



وبحسب البيان، "سيُعطى اللقاح من خلال عدة مراكز موزعة على مختلف مناطق عمّان، حُددّت لهذه الغاية وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا".



وعن آلية تلقي اللقاح، دعت الغرفة المعنيين إلى التسجيل على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة، و"تحديد مكان تلقي المطعوم من بين الأماكن المحددة لهذه الغاية والذهاب مباشرة لمكان تلقي المطعوم، من دون الحاجة للانتظار لاستلام رسالة لتحديد موعد لتلقي اللقاح".

