الجمعة 08-07-2022
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الجمعة، 08-07-2022 10:03 ص

استكمال تفويج الحجاج الأردنيين لصعيد عرفات - صور

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الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية وحجاج فلسطين 48 إن الوزارة استكملت صباح اليوم الجمعة، تفويج جميع الحجاج الأردنيين وفلسطين 48 لجبل عرفة للوقوف به وأداء الركن الأعظم في الحج امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام "الحج عرفة".

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وأضاف الخلايلة لدى تفقده مخيمات الحجاج الأردنيين والـ48 في عرفات أن عملية التفويج تمت ضمن مسار رسمته وزارة الأوقاف من خلال دائرة الحج والعمرة للتيسير على الحجاج، وتحقيق المصلحة والسلامة العامة لهم، وتجنبا للازدحامات.


وأشار إلى أن البعثة الإدارية وبالتعاون مع بعثة الإرشاد الديني قامت بتنفيذ عملية التفويج بشكل منظم، حيث لم تسجل أي ملاحظات تذكر خلال العملية.


وأكد الخلايلة أن جميع الحجاج الأردنيين والـ48 بخير، وهم يمارسون عبادتهم بهذا اليوم العظيم بكل يسر وسهولة، دون تسجيل أي حادثة تذكر.


وأوضح أن وزارة الأوقاف ملتزمة في تقديم خدماتها المميزة للحجاج والمعلن عنها سابقا في مشعر عرفات، والمتمثلة بالخيم والمكيفات والثلاجات والبرادات داخل الخيم، ووجبات الطعام، واستراحة المشروبات الساخنة والمياه المبردة، مضيفا، أن هذا يأتي من باب رعاية ضيوف الرحمن، والتخفيف عليهم من المشقة والمعاناة، وتتفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالعمل على تقديم كامل الرعاية لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية وال48.


ونوه الخلايلة إلى أن المسار الذي جرى اعتماده من قبل دائرة الحج والعمرة تمثل في تفويج الحجاج لعرفات، ومع غروب اليوم الجمعة سيتم نقلهم لمزدلفة وأداء صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ومن ثم يتوجه الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والسعي والتحلل من الاحرام والعودة للفنادق، ثم مساء اليوم يتم نقلهم بالحافلات إلى منى لتحقيق المبيت ورمي الجمرات أول وثاني أيام التشريق وهو اليوم الثالث من أيام العيد حيث سيتم نقلهم لمكة المكرمة لأداء طواف الوداع، وبعد ذلك العودة لأرض الوطن، متمنيا قبول الفريضة منهم والسلامة لهم جميعا.

 




 




 

 


 

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