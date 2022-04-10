استكمال جزء من أعمال مشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء

الوكيل الاخباري - استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأحد، جزء من أعمال الحزمة الثانية من مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمّان والزرقاء للمنطقة الواقعة من نفق حي المزارع إلى مدخل مخابز جواد من طريق عمّان - الزرقاء.



وأكّدت الوزارة في بيان صحفي، أنَّه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام إعادة حركة السير في الموقع المذكور أعلاه إلى مساربه الدائمة للمسرب القادم من عمان باتجاه الزرقاء، اعتبارًا من صباح الاثنين.

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