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الأربعاء، 15-12-2021 02:57 م

استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 69

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الوكيل الإخباري- استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة 69 الأربعاء، وصولها إلى قطاع غزة، في إطار التوجيهات الملكية السامية لتقديم يد العون والمساعدة، وتخفيف المعاناة اهل فلسطين في قطاع غزة.

وكانت طواقم مستشفى غزة 68 غادرت القطاع إلى أرض الوطن، بعد أن أدت واجبها الإنساني والطبي تجاه الأهل والأشقاء في القطاع.

وقال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة 69 العقيد الركن أنور البشابشة، إن طواقم المستشفى بدأت فور وصولها أرض المهمة باتخاذ التدابير اللازمة للقيام بواجبها الإنساني وتأدية مهامها على أكمل وجه تجاه أهالي القطاع بكل كفاءة وعزيمة واقتدار، من خلال تقديم أفضل الخدمات والرعاية للأشقاء في القطاع.

وبين مدير المستشفى الرائد الطبيب مؤيد أبو قاعود، أن المستشفى يضم جميع التخصصات الأساسية الطبية والتمريضية والصيدلانية والفنية المتخصصة القادرة على القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها لتقديم الخدمة العلاجية المتكاملة للتخفيف على الأهل في القطاع.

يذكر أن المستشفى الميداني الأردني غزة باشر أعماله بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني عام 2009، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لأهلنا في غزة.

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