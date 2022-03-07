استلام مشروع مبنى محافظة المفرق في الربع الثاني من العام الحالي

الوكيل الاخباري - بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء مبنى محافظة المفرق 95 بالمئة، بحسب رئيس لجنة مجلس المحافظة مساعد محافظ المفرق لشؤون التنمية الدكتور احمد نصير.



وقال نصير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إنه سيتم استلام مشروع المبنى الذي بلغت تكلفته 1.9 مليون دينار، استلاما أوليا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مبينا أن جائحة فيروس كورونا وما رافقها من تدابير وإجراءات وإغلاقات لمكافحة الجائحة ساهمت بشكل كبير بتأخير إنجاز المشروع في الموعد المتفق عليه مع المقاول ضمن بنود العقد.

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