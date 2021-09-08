استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات اكاديمية

الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس الفنون البصرية، وماجستير العلوم الحياتية، وماجستير المحاسبة في الجامعة الاردنية، ودبلوم عالي التربية، وماجستير المناهج العامة وطرق التدريس في جامعة الحسين بن طلال، ودكتوراه مناهج وأساليب تدريس المشترك مع جامعة مؤتة في جامعة الحسين بن طلال.



كما أقر مجلس هيئة الاعتماد بجلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وعلم الحاسوب وأمن المعلومات، وهندسة البرمجيات، في جامعة البترا، وبكالوريوس التغذية السريرية والحميات وهندسة العمارة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وماجستير ادارة الاعمال الدولية في جامعة جرش، فيما أقر المجلس المجالات المعرفية لتخصص الدبلوم المتوسط في الأمن والسلامة.



وقرر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصص، الدبلوم المتوسط وهندسة الاتصالات، والاتصالات وشبكات الحاسوب في كلية الشريف ناصر بن جميل للاتصالات العسكرية، ووافق المجلس على الاعتماد الخاص للتخصصات، الدبلوم المتوسط في الأمن والسلامة، والدعم اللوجستي، وادارة التزويد، في أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، فيما وافق المجلس على تنسيب مجلس أمناء كلية توليدو الأهلية بتعيين الدكتور عيسى أحمد عيسى العزام عميداً للكلية، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية الأمير فيصل الفنية العسكرية، واستمرارية الاعتماد العام لكلية الشريف ناصر بن جميل للاتصالات العسكرية.

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