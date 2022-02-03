الخميس 03-02-2022
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الخميس، 03-02-2022 09:42 ص

استمرار ارتفاع الخيار.. تعرّف على أسعار الخضار الخميس

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2700.818 طن، توزعت على 1594.972 طن خضار، 838.229 طن فواكه، و267.617 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 284.267 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 30 إلى 70 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 60 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 12 إلى 30 قرش، خيار من 40 إلى 80 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:

 


 




 

 


 

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