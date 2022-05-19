استمرار اعمال البرنامج التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن

الوكيل الإخباري - قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن البرنامج الثامن والتاسع للمركز مستمر يستمر في تقديم الدورات والبرامج التطوعية في عمان ومخيم الزعتري للاجئين السوريين وذلك بمشاركة 30 متطوعًا من مختلف التخصصات.

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وبين المركز أنه يتم تقديم الدورات التدريبية في الإسعافات الأولية و الدعم النفسي ودورات الخياطة ودورات صيانة الحاسب الآلي وتقديم البرامج التعليمية للأطفال بالإضافة لدورة العلاج النفسي بالرسم بالإضافة لعمل زيارات ميدانية داخل مخيم الزعتري من قبل أطباء العلاج النفسي للحالات التي يصعب عليها زيارة المجمع السعودي وتقديم الخدمات الطبية النفسية المناسبة لهم.



وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

