استمرار الدوام في أسواق الاستهلاكية المدنية ليومي الجمعة والسبت

الوكيل الاخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام ليومي الجمعة السبت الذي يصادف عيد الاستقلال في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

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وقال القضاة في بيان الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإتاحة المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.



ودعا المواطنين للرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيس بوك، للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها.



وحث القضاة المواطنين إلى الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً والتي تشمل أكثر من 370 سلعة، والتي تنتهي مساء الإثنين الموافق الرابع من حزيران المقبل.

