الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

استمرار الدوام في الاستهلاكية المدنية الخميس المقبل

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الثلاثاء، 27-10-2020 11:21 ص

استمرار الدوام في الاستهلاكية المدنية الخميس المقبل

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الوكيل الإخباري- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، استمرار الدوام ليوم الخميس الموافق 29 تشرين الأول المقبل، والذي يصادف ذكرى (المولد النبوي الشريف)، وذلك في كافة الاسواق من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

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وأكد القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، أن استمرار الدوام يأتي لإفساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة، مشيراً الى توفير تخفيضات وعروض ترويجية على اكثر من 190 سلعة.


ودعا المواطنين الى الرجوع الى صفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، لمتابعة أسعار العروض والتخفيضات.


واضاف إن المؤسسة تجري عروضاً وتخفيضات على موادها بشكل مستمر بأسواقها البالغة 67 سوقاً، المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة كافة، بعد أن يتم اجتيازها للفحوصات المخبرية اللازمة.


 




 

 


 

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