الثلاثاء 21-12-2021
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الثلاثاء، 21-12-2021 07:01 ص

استمرار الكتلة الهوائية الباردة اليوم الثلاثاء

مطر 8


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن المملكة تبقى اليوم الثلاثاء تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الرطبة والباردة، الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة  تضعف تدريجيا أثناء الليل،والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية تخف سرعتها أثناء الليل.

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خليج العقبة:


الأجواء باردة نسبياً ومغبرة بوجه عام،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح والليل المتأخرة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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