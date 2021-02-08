استمرار تقديم خدمات الصحة المدرسية مع عودة المدارس

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن استمرار تقديم خدمات الصحة المدرسية، ومنها التطعيم للصفوف الاولى، تزامنا مع عودة التدريس لهذه الصفوف وجاهيا.

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وشدد مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية الدكتور غازي شركس في حديثه لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) على أهمية الالتزام بالبرنامج الوطني للمطاعيم من ناحية الجرعات للمطاعيم الاساسية في البرنامج لتعويض فترة الانقطاع، داعيا المواطنين إلى ارسال أبنائهم الى المدارس للاستفادة من المطاعيم.



ويعتبر البرنامج الوطني للمطاعيم من البرامج الاساسية للحفاظ على صحة الاطفال وحمايتهم من أمراض عديدة مثل الدفتيريا والكزاز والشلل وغيرها.



-- (بترا)

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