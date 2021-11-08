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الإثنين، 08-11-2021 03:58 م

استمرار حملة بسواعدنا في معان

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الوكيل الاخباري-  أكد رئيس لجنة بلدية معان الكبرى خالد الحجاج، استمرار تنفيذ حملة النظافة العامة (بسواعدنا) من قبل كوادر البلدية، وصولا إلى تنظيف جميع المواقع العامة وبؤر التلوث في المدينة ومحيطها، والتأكد من تحقيق شروط السلامة العامة.

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وأضاف الحجاج ، اليوم الاثنين، أن كوادر البلدية وآلياتها تعمل على مدار الساعة لتحقيق أهداف الحملة التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية لتشمل مناطق المملكة كافة، مشيرا إلى أن الحملة رافقها أنشطة توعوية استهدفت المواطنين في معان، ونقلت رسائل عديدة تتعلق بتعميق ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة العامة.


وقال إنه، وخلال الحملة، قامت كوادر البلدية بتنظيف مجاري السيول والأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والعبارات؛ استعدادا للظروف الجوية المختلفة خلال موسم الشتاء، كما قامت بإزالة التشوهات البصرية والأنقاض المنتشرة على جوانب الطرق وفي بعض الأحياء، إلى جانب معالجة البؤر البيئية الساخنة التي تتسبب بالتلوث.


وأشار الحجاج إلى أن البلدية، ومن خلال كوادرها، تتلقى الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالمكاره البيئية وتعمل على معالجتها، مضيفا أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات مكثفة في الأسواق والأحياء والمنشآت للتأكد من التزامها بشروط السلامة والصحة العامة، مشددا على ضرورة التزام التجار والباعة بشروط السلامة العامة بما يضمن صحة وسلامة المواطنين.


وبين أن البلدية قامت بعمل شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة؛ وذلك لمتابعة الشأن البيئي والتعامل مع المخالفات البيئية ذات المخاطر وفقا للقوانين والأنظمة، داعيا المواطنين إلى التعاون في مجال الحفاظ على نظافة الشوارع والأزقة والساحات؛ وصولا إلى بيئة نظيفة وآمنة.

 

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