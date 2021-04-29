الخميس 29-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح من وزير الأوقاف بشأن عودة فتح ابواب المساجد

توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة الصحة توجه نصائح هامة للمواطنين

وزير التربية يعين احمد المساعفه ناطقاً اعلامياً

غرفة تجارة الاردن : القرارات الحكومية صادمة

الكشف عن خطة تشمل جميع المؤسسات الحكومية

إحالة تجاوزات مالية جديدة لأحد وزراء المياه إلى النيابة العامة

تحذير هام للاردنيين في أول جمعة بلا حظر شامل

إتلاف سبعة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة بالعقبة

الخميس، 29-04-2021 02:41 م

استمرار دوام أسواق الاستهلاكية المدنية الجمعة والسبت

420212216942664239159


الوكيل الاخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، وكذلك يوم السبت، الموافق الأول من أيار، الذي يصادف (يوم العمال العالمي)، في الأسواق الرئيسة مراكز المحافظات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.
اضافة اعلان

وقال القضاة، في بيان، إن استمرار الدوام ليومي الجمعة والسبت، جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً المواطنين إلى الرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للإطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120201013340897959989

توضيح من وزير الأوقاف بشأن عودة فتح ابواب المساجد

420212611576601019263

توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

4202128154211362312715

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة الصحة 2)

وزارة الصحة توجه نصائح هامة للمواطنين

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية يعين احمد المساعفه ناطقاً اعلامياً

420211623753827403792

غرفة تجارة الاردن : القرارات الحكومية صادمة

أخبار متعلقة
جيش

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

420212216942664239159

تمديد دوام الاستهلاكية المدنية حتى 6 مساء

2202124201749176633536

تعميم حكومي بشأن دوام موظفين

4202112191736918222710

تعليق الدوام في مديرية أشغال البلقاء ومكتب اشغال دير علا

ات

الاستهلاكية المدنية تُحدد دوامها خلال رمضان

المركزي

تحديد مواعيد دوام البنوك في رمضان