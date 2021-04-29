استمرار دوام أسواق الاستهلاكية المدنية الجمعة والسبت

الوكيل الاخباري -

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قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، وكذلك يوم السبت، الموافق الأول من أيار، الذي يصادف (يوم العمال العالمي)، في الأسواق الرئيسة مراكز المحافظات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.وقال القضاة، في بيان، إن استمرار الدوام ليومي الجمعة والسبت، جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً المواطنين إلى الرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للإطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها.