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الخميس، 06-05-2021 09:55 ص

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة

المؤسسة


الوكيل الإخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسة بمراكز المحافظات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

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وقال القضاة في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام ليوم الجمعة جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها.


وفي ذات السياق دعا القضاة المواطنين إلى الاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً، والتي تزيد عن 400 مادة والمتوفرة في أسواق المؤسسة.


ودعا مرتادي أسواق المؤسسة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

 

 


 




 

 


 

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