استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الأحد

الوكيل الإخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات، غداً الأحد، الذي يصادف (مئوية الدولة الاردنية)، من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 مساءً.

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وقال القضاة في بيان، إن استمرار الدوام ليوم غد يأتي لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك لمعرفة الأسواق المفتوحة.



وأوضح انه تم اعطاء صلاحيات لجميع مديري الأسواق بتمديد الدوام في أسواقهم في حال وجود حركة تسوق نشطة نهاية الدوام.