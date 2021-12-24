الجمعة 24-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 02:20 م

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

تسوق-مستهلك


الوكيل الاخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام ليوم غد السبت الذي يصادف عيد الميلاد المجيد في كافه أسواق المؤسسة من الساعة 8،30 صباحاً وحتى الساعة 3،30 مساءً.

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وقال القضاه في بيان، إن استمرار الدوام ليوم غد جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة، داعياً المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيسبوك للإطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها.


ودعا القضاه المواطنين إلى الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً البالغة أكثر من 200 مادة والمتوفرة في أسواق المؤسسة.


كما أكد، أن خدمه التوصيل المنزلي مستمرة في توصيل الطلبات للمواطنين ليوم غد، داعياً المواطنين إلى الدخول إلى رابط المتجر الإلكتروني لطلب حاجاتهم من المواد.

بترا

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