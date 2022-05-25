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الأربعاء، 25-05-2022 03:41 م

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

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الوكيل الإخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام ليوم غد الخميس، للأسواق كافة، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3،30 مساءً.

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وأكد في بيان صحفي اليوم، أن استمرار الدوام ليوم غد جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة.


ودعا القضاة المواطنين إلى الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والبالغة عددها أكثر من 150 سلعة غذائية وغير غذائية، والمنشورة على صفحه المؤسسة على الفيس بوك.

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