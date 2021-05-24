استمرار دوام اسواق المؤسسة الاستهلاكية غدا

الوكيل الإخباري- قرر مديرعام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرارالدوام ليوم غد الثلاثاء، الذي يصادف عيد الاستقلال، في الاسواق الرئيسة بمراكز المحافظات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

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وقال القضاة ان استمرار الدوام جاء لافساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الاسواق التي ستبدأ عملها. وفي ذات السياق، دعا القضاة المواطنين الى الاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً البالغة عددها اكثر من 200 مادة والمتوفرة في اسواق المؤسسة.



وأهاب بالمواطنين مرتادي أسواق المؤسسة بضرورة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق وتحميل تطبيق أمان، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.