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الخميس، 25-11-2021 10:37 ص

استمرار دوام اسواق المؤسسة المدنية يوم الجمعة

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الوكيل الإخباري- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاه، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في الاسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 8.30 صباحاً وحتى الساعة 3.30 عصراً.

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وقال في بيان اليوم الخميس، ان استمرار الدوام جاء لإفساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الاسواق التي ستباشر عملها. كما أكد القضاه ان خدمة التوصيل المنزلي مستمرة في توصيل الطلبات للمواطنين ليوم غد، من خلال رابط المتجر الالكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.


ودعا مرتادي اسواق المؤسسة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق وتحميل تطبيق سند، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

 

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