استمرار دوام المؤسسة الاستهلاكية المدنية الجمعة

الوكيل الإخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، استمرار دوام أسواق المؤسسة الرئيسية الجمعة المقبل الذي يصادف وقفة عرفة.



وأكد القضاة، أن استمرار الدوام لهذا يأتي لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.



وأشار إلى أن المؤسسة وفرت جميع المواد الخاصة بهذه المناسبة الكريمة في أسواقها دون انقطاع وخصوصاً شوكولاتة الضيافة، المعمول، السكاكر، التوفي والملبس، الطحين والسميد، الجميد المعبأ، القهوة بأنواعها، الجوز، اللوز، التمور، عجينة التمر، جوز الهند، الزبيب بالإضافة إلى توفر المواد الأساسية من الأرز بأنواعه، الزيوت النباتية، السكر، الدجاج اللحوم المجمدة.

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وأشار إلى وجود جميع المواد التي خفضت أسعارها، وكذلك توفر عروض ترويجية كبيرة داخل أسواق المؤسسة.