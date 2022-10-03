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الإثنين، 03-10-2022 03:26 م

استمرار شكاوى دوام الفترة المسائية لطلبة التوجيهي

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات


اشتكى طلبة التوجيهي في مدرسة ضاحية الأمير حسن من دوام الفترة المسائية.

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وقالو في اتصالات متكررة مع "الوكيل الاخباري" إنهم يواجهون صعوبة وذلك لعدم قدرتهم على التنسيق بين دوام المدرسة والمراكز التعليمية الإضافية.


بدوره قال مدير تربية لواء ماركا الدكتور أجمل طويقات إن مدرسة ضاحية الأمير حسن منذ تأسيسها تعمل على نظام التناوب (صباحي- مسائي).


وأكد طويقات لـ "الوكيل الاخباري" إن مديرية التربية لجأت إلى نظام الفترتين وذلك لأن أعداد الطلبة في مدرسة ضاحية الامير حسن يزيد عن 1100 طالبا.


وأضح أن طلبة التوجيهي في المدرسة على نظام التناوب وذلك لأن الصفوف الخمسة الأولى من الصعب دوامهم في الفترة المسائية.


وكشف عن وجود توجه لتحويل دوام طلبة التوجيهي في كافة المدارس التابعة إلى مديرية تربية ماركا وعددها 14 مدرسة للفترة الصباحية.

 

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