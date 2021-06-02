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الأربعاء، 02-06-2021 02:02 م

استمرار صرف الكوبونات في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية

المؤسسة


الوكيل الإخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار صرف الكوبونات الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية في جميع اسواق المؤسسة لغاية نهاية دوام 3 حزيران الحالي .

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وقال القضاة في بيان، إنه تقرر التمديد لإفساح المجال أمام المواطنين حاملي الكوبونات من شراء حاجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة، داعياً المواطنين حاملي الكوبونات الى التوجه الى اقرب فرع لهم من فروع المؤسسة لصرف الكوبون قبل التاريخ المحدد.


يشار إلى أنه تم توزيع ما يقارب 143 ألف كوبون من خلال وزارة التنمية الاجتماعية على المواطنين للشراء من اسواق المؤسسة.


 




 

 


 

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