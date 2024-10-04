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الأردن يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى
فصل واسع للتيار الكهربائي عن مناطق الأسبوع المقبل -أسماء
الدفاع المدني يتعامل مع 1278 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
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تعميم بعدم بيع كميات كبيرة من الزيوت النباتية لمنع غش زيت الزيتون
خبير أمني يكشف سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في الأردن أمس الثلاثاء
عكرمة صبري: ساندوا الأردن في حماية الأقصى من اقتحامات المتطرفين
فلسطين
فلسطين
3 مسؤولين من حماس يكشفون ما الذي يفكر فيه السنوار بعد عام من "طوفان الأقصى"
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
حصيلة شهداء غزة تناهز الـ 42000
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عاجل : استبعاد سون هيونغ مين من قائمة كوريا الجنوبية بسبب الإصابة
تقديم موعد مباراة شباب الأردن والوحدات بدوري المحترفين
محمد صلاح على رادار ناد أوروبي في 2025
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خلف الكواليس مع "Galaxy Ring": كيف يغير التخطيط مستقبل إدارة الصحة؟
وزير الاستثمار وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان مع مسؤولي " البوتاس العربية"
بنك الأردن يدعم تعليم الأيتام والمحتاجين في الأردن وفلسطين بالتعاون مع جمعية لجنة اليتيم العربي
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