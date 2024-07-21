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الأحد، 21-07-2024 11:57 م

استمرار فعاليات برنامج "بصمة 2024" في لواء المزار الشمالي

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الوكيل الإخباري - تواصلت فعاليات برنامج التدريب الصيفي "بصمة 2024" بلواء المزار الشمالي، في مركزين الأول للذكور في مدرسة المزار الثانوية للبنين، والثاني للإناث في مدرسة المزار الأساسية المختلطة، فيما شهدت المدرستان محاضرات وورش عمل إرشادية وثقافية ورياضية.

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وأكد مدير التربية والتعليم للواء المزار الشمالي ناصر المصري، أهمية هذه البرامج في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم، مشيراً إلى أن برنامج "بصمة" يشكل منصة مهمة لتعزيز قيم الولاء والانتماء وروح التعاون بين المشاركين، لافتا إلى أن الفعاليات المختلفة التي يتضمنها البرنامج تسهم في تطوير الجوانب الشخصية والاجتماعية للطلاب.


وأبدى المصري تقديره للمدربين الذين يعملون بجد واجتهاد لضمان تقديم محتوى تدريبي متميز، يليق بتطلعات الطلبة واحتياجاتهم.


وأعرب عن ثقته بأن البرنامج الذي يشارك فيه زهاء 200 طالب وطالبة، سيترك أثراً إيجابياً على الطلبة، وسيسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة تحديات المستقبل بروح الابتكار والإبداع، مؤكدا استمرار دعم المديرية لمثل هذه المبادرات التي تعزز من مكانة التعليم وترفع من مستوى الوعي الثقافي والرياضي بين الطلبة.

 




 

 


 

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