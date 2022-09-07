الخميس 08-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 09:31 م

استمرار فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2022 في يومه الرابع

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الوكيل الاخباري - زار مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن عبد الله الشديفات اليوم الأربعاء، غرفة العمليات المشتركة في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC).

واستمع العميد الركن الشديفات إلى إيجاز حول سير مراحل التمرين والتي تهدف إلى التخطيط والتنفيذ المشترك بين القوات المشاركة في التمرين من الدول الشقيقة والصديقة.

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واطلع العميد الركن الشديفات على مجريات التمرين داخل غرفة العمليات، مبيناً أهمية الاستفادة من الخبرات العسكرية بين جميع الدول المشاركة في التمرين.

 

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