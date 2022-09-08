الجمعة 09-09-2022
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الخميس، 08-09-2022 11:40 م

استمرار فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2022

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الوكيل الإخباري - زار مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله الشديفات اليوم الخميس، كتيبة الأميرة بسمة الآلية الثالثة "أم النشامى" في منطقة التدريب بحضور قائد قوة الواجب المشترك العميد الركن نجي المناصير.اضافة اعلان


واستمع العميد الركن الشديفات إلى إيجازين عسكريين من قبل قائد لواء الشهيد الملك عبد الله الأول الآلي/90، وقائد الكتيبة حول سير مراحل التمرين والتي تهدف إلى التخطيط والتنسيق والتنفيذ وأسلوب صنع القرار السريع على مختلف المستويات العملياتية واللوجستية والتدريبية للعمليات المشتركة بين القوات المشاركة في التمرين من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي سياق متصل تابع المساعد للعمليات والتدريب تمريناً تعبوياً نفذته قوات التدخل السريع المشتركة مع الجانب الإيطالي والبريطاني في أحد ميادين التدريب المخصصة، واشتمل التمرين على التدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية، والتعامل مع الأهداف الطارئة والمفاجئة، والتدريب على إجراءات العزل والتطويق في المناطق المبنية، والتقدم من خلالها والعمل على تطهيرها.

كما نفذت مجموعة الإسناد الكيماوي مع الجانب الأميركي، تمريناً تعبوياً حول التعامل مع أسلحة الدمار الشامل من خلال افتراض حدوث تسرب كيماوي نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات، واشتمل التمرين على كيفية التعامل مع العوامل الكيماوية من خلال فريق الاستطلاع الكيماوي وبمشاركة فريق من الذخائر العمياء والمتفجرات والمجهز بأحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، والتي قامت بعمليات تعقيم وتطهير واسعة لموقع الحادث.

وشهدت فعاليات الأسد المتأهب 2022 تدريبات على كيفية التعامل مع الهجمات السيبرانية والتصيّد الإلكتروني وحماية الشبكات.



 




 

 


 

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