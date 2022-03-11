استمرار فعاليات ورشة حول المشاركة السياسية للنساء في عجلون

الوكيل الإخباري - تواصلت في عجلون اليوم الجمعة، فعاليات ورشة المشاركة السياسية لمستقبل أفضل للنساء، بعقد جلسة حوارية عن الأولويات التنموية بمناطق بلدية الشفا وتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة المحلية.

اضافة اعلان



وتأتي الورشة ضمن مشروع المشاركة السياسية لمستقبل أفضل للنساء في أرياف عجلون "متساوية" الذي تنفذه شركة سفراء الريف للتدريب والتنمية المستدامة بالشراكة مع مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية.

واشتملت الجلسة على نقاشات حول الأولويات التنموية في مناطق بلدية الشفا وتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة المحلية بقيادة أعضاء اللجنة المجتمعية للمشروع، بحضور أفراد من المجتمع المحلي المرشحين والمرشحات من مناطق البلدية وأهمية تعزيز تمثيل النساء في أماكن صنع القرار وخصوصاً المجالس المنتخبة.



وأكد أعضاء اللجنة المجتمعية للمشروع الدكتور حسين الربابعة وفوزية العرود ومالك بني عطا وأيمن الربابعة، أهمية تشجيع مشاركة المواطنين وخصوصاً النساء في الانتخابات البلدية واللامركزية في مناطق بلدية الشفا وزيادة فرص المشاركة السياسية للمرأة في المناطق الريفية لتكون جزءا فاعلا من عملية صنع القرار في الادارة المحلية.



وبين أعضاء اللجنة المجتمعية من مناطق بلدية الشفا، أن الجلسة ركزت على محورين تمثل الأول في أهمية دور البلدية في التنمية في حين تناول الثاني أهمية تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية ودعمها في الانتخابات.



وأكدوا، أهمية تفعيل دور وحدة التنمية في البلدية من خلال التركيز على أهمية دور المرأة في تنمية جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مثلما أكدوا أهمية إتاحة الفرص للنساء لقيادة حوارات محلية ووطنية مع قادة المجتمع والمسؤولين لضمان إشراكهن في الحياة المدنية والشأن العام.



وبينت منسق المشروع وعد الصمادي، أن المشروع يوفر الدعم الفني والتقني لأعضاء اللجنة المجتمعية لتنفيذ عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية مع المجتمع المحلي وصانعي القرار على مستوى محافظة عجلون حول أهمية إتاحة الفرص للنساء في الأرياف لتضمين أولوياتهن في خطط التنمية المحلية والوطنية بما يضمن مستقبل افضل يحمي حقوقهن ويحقق لهن فرص عادلة.



