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الأربعاء، 05-05-2021 02:42 م

بعد موافقة رئاسة الوزراء

استمرار مجلسي' اتحاد شركات التأمين' و 'المحاسبين القانونيين'

قر
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء على استمرار مجلسي إدارة جمعية المحاسبين القانونيين والاتحاد الأردني لشركات التأمين، اللذين انتهت مدتهما القانونية، القيام بأعمالهما إلى حين زوال الظروف التي تحول دون دعوة هيئتيهما العامتين لإجراء الانتخابات.

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ووافق المجلس أيضا في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2021 على استمرار مجالس النقابات المهنية وغيرها من المجالس واللجان والهيئات، التي انتهت مدتها القانونية، ولم تتضمن التشريعات الخاصة بها، نصوصاً تعالج حالة تعذُّر إجراء الانتخابات لظروف قاهرة من القيام بأعمالها، إلى حين زوال الظروف التي تحول دون دعوة الهيئات العامة لإجراء الانتخابات.

 

المصدر : بترا


 




 

 


 

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