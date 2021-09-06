استياء شعبي بعدم التزام مدارس بالبروتوكول الصحي

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات- عبر أولياء أمور طلبة عن استيائهم بعدم التزام المدارس بتطبيق البروتوكول الصحي حسب رصد موقع "الوكيل الاخباري".

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ونوه ولي أمر أحد الطلبة إلى ضرورة الرقابة على النظافة في المدارس حيث أن بعضها بيئة خصبة لوباء كورونا.

وأضاف مواطن آخر أن هناك ضرورة قصوى تحتم على التزام المدارس باجراءات السلامة العامة خوفا من عودة الطلبة إلى التعليم عن بعد.

وأشار إلى أن هناك قطاعات غير ملتزمة والامر ليس متوقفا على المدارس فحسب.

وفي ذات السياق طالب مواطن آخر وزارة التربية والتعليم الى ضرورة الرقابة والتفتيش المفاجئ على المدارس لاجبارهم على الاتزام بالبروتوكول الصحي.

وبين احد الطلبة أن هناك مدارس غير ملتزمة بأعداد الطلبة داخل الغرف الصفية التي أوصت به الوزارة.

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