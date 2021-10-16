استياء شعبي بعد اغلاق دواوير في إربد

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مصدر في بلدية إربد الكبرى، اليوم السبت إن البلدية ليس لها أي علاقة باغلاق الدواوير.

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وقال المصدر بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن إدارة السير هي التي أغلقت 6 دواوير في إربد ما تسبب بأزمة سير خانقة.

وعبر مواطنون عن استيائهم من اغلاق عدة دواوير في محافظة إربد تزامنا مع عودة التعليم الوجاهي في الجامعات.

وبين مواطنون إن اغلاقها تسبب بازدحامات واختناقات مرورية، تعوق وصولهم إلى دوامهم، وتتسبب بتأخيرهم عنه.

وطالب مواطنون بإعداد الجهات المعنية لخطة مرورية، تحد من الازدحامات باسرع وقت ممكن.

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