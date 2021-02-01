استياء شعبي من الحديث عن فيروس نيباه

الوكيل الإخباري - عبّر أردنيون عن استيائهم حيال التقارير العالمية التي تتحدّث عن ظهور فيروس نيباه ، على وقع الاستياء العام حيال تلك التقارير .

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وقد تفاعل أردنيون مع تلك التقارير ، التي من شأنها تخويفهم وترويعهم ، أمام فيروس ما زال العالم يحاربه حيث كابوس كورونا الذي أضحى يحدق بالعالم ، أمام تحديات عصيبة .

مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، أظهرت مدى الاستياء الذي سيطر على المشهد العام ، نتيجة لفيروس نيباه ، الذي أصبح حديث الإعلام خلال اليومين الماضيين .

ومن جهته قال وزير الصحة نذير عبيدات، في هذا الشأن انه من المبكر الحديث عن فيروس نيباه المنتشر في الصين.

وبين في ايجاز صحفي ، الاحد ، ان الاخبار الواردة عن هذا الفيروس بحاجة الى التأكد واخذها من مصادر موثوقة.



