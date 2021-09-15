استياء شعبي من واقع بعض المستشفيات الحكومية في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - عبر مواطنون عن استيائهم من بعض الكوادر الطبية والتمريضية إثر الأخطاء التي يرتكبونها بالإضافة إلى نقص المستلزمات الصحية داخل عدد من المستشفيات الحكومية في المملكة .

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وأشار المواطنين بحسب رصد " الوكيل الإخباري " اليوم الأربعاء إلى أن تقصير بعض الأطباء أو وجود نقص في تجهيزات المستشفيات يسبب خسائر بشرية قد نندم عليها لاحقاً.



وجاء ذلك بعد تكرار المشهد في بعض المستشفيات الحكومية بالإضافة إلى وفاة الطفلة لين في مستشفى البشير إثر انفجار الزائدة والتي أشعلت الرأي العام.

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