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الثلاثاء، 09-11-2021 04:25 م

استياء عقب إيقاف الشيخ الرياطي عن الخطابة في العقبة والأوقاف توضح

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الوكيل الإخباري-خاص- أثار قرار وزارة الأوقاف ايقاف الشيخ بدر الرياطي عن الخطابة بعد اكثر من 50 عاماً من عمله خطيباً في مساجد العقبة استياء عدد من المواطنين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي .

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ووصفوا القرار بانه ظالم بحق الشيخ الرياطي ، متسائلين عن الاسباب التي دفعت وزارة الاوقاف لهذا القرار ، في وقت ربط بعضهم القرار بانتقاد الرياطي للحفلات الغنائية التي تم تنظيمها مؤخراً .


وقال الشيخ الرياطي في حديث خاص لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء انه تلقى اتصالا من مديرية أوقاف العقبة قبل ما يقارب 4 أسابيع لتبليغه بالتوقف المؤقت عن القاء خطبة الجمعة لاسبوع، ثم تلقى اتصالا آخر بعدها من الأوقاف لتبليغه بقرار توقيفه عن الخطابة نهائيا،مشيرا إلى انه لم يتلقَ إلى الآن كتابا رسميا من الوزارة يبلغه بالتوقف عن العمل أو أسباب هذا القرار، ولكنه متوقف بالفعل منذ 3 أسابيع.


وأوضح أنه يخطب في مساجد العقبة منذ أكثر من 50 عاماً ويلتزم بكامل القوانين وعناوين الخطبة المقترحة من قبل الاوقاف مشيرا إلى أن جميع خطبه مسجلة بالفيديو ولا يوجد بها أي مخالفة، متسائلا عن سبب هذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ.


من جهته أكد مصدر مطلع في وزارة الأوقاف لـ"الوكيل الإخباري" أن قرار إيقاف الرياطي عن العمل جاء لأسباب واضحة وجلية والشيخ يعلم بها وأخبر بها سابقا، منوها أنه تم توقيع الرياطي على تعهدات عدة لمخالفته موضوع الخطبة الموحدة في المملكة، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء كما وصفها.

 

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