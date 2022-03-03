استيتية: وزارة العمل تسعى لتغيير التفكير النمطي نحو العمل المهني

الوكيل الاخباري - ألقى وزير العمل نايف استيتية الخميس، محاضرة بعنوان "سوق العمل والقوى العاملة في الأردن"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

اضافة اعلان



وقال استيتية: " إن وزارة العمل تعتبر المنظم الرئيسي لسوق العمل من خلال وضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص عمل لائقة لتشغيل الأردنيين داخل وخارج المملكة"، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى تغيير التفكير النمطي لدى المجتمع نحو العمل المهني وتعزيز القيم والالتزام في مكان العمل، وأتمتة الخدمات في كل من وزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومؤسسة التدريب المهني وادماج التكنولوجية لتطوير أدوات التدريب الحالية.



وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل يناط بها تقييم وتنظيم سوق العمل والمساهمة مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص لتوفير فرص إنتاجية تولد فرص العمل للأردنيين وفق استراتيجية وطنية شاملة تتضمن سياسات وبرامج ومشاريع وإجراءات، ما يتطلب تكاتف الجهود من كافة الجهات المختصة.



وأوضح استيتية أن الوزارة تهدف بالشراكة مع القطاع الخاص إلى الوصول إلى 60 ألف فرصة عمل خلال الأعوام 2022-2023 من خلال عدة برامج وتدخلات، أهمها برنامج التشغيل الوطني.



وأكد استيتية أن البرنامج الوطني للتشغيل يسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك القطاع الخاص في تصميم برامج التدريب والتشغيل من خلال التدريب فيها في مواقع العمل، وهذا البرنامج يستهدف الفئة العمرية بين 18-40 سنة في كافة ألوية ومحافظات المملكة.



وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.



