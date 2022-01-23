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الأحد، 23-01-2022 01:21 م

استيتية يزور مصنعا للبوليسترين شب فيه حريق في دير علا

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الوكيل الإخباري - زار وزير العمل نايف استيتية اليوم الأحد مصنعا لصناعة "البوليسترين" والذي شب فيه حريق في اللواء مساء أمس السبت. اضافة اعلان


واطمأن استيتية على الأوضاع الصحية للعاملين في المصنع واطلع على واقع الحال للمصنع بعد تعرضه للحريق والذي ذهب ضحيته عامل من الجنسية الاسيوية.

وتم التأكد من عدم وجود مصابين نتيجة الحريق في المستشفى، حيث تعاملت مرتبات الدفاع المدني مع حالات الاختناق ليلة امس وجميعها غادرت المستشفى. 

وأشار الوزير إلى أن زيارته إلى المصنع جاءت بتعليمات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للوقوف على حيثيات الحريق ونتائجه وللتأكد من سلامة العاملين فيه. 

وشدد خلال تواجده في المصنع بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح العاملين وسلامتهم ولضمان ديمومة عمل هذه المنشآت. 

وشكر كافة افراد الدفاع المدني الذين شاركوا في اخماد الحريق على مهنيتهم العالية والسرعة في السيطرة على الحريق و التي كانت سببا في عدم وصول الحريق الى المصانع التي تقع بجانب المصنع والتي جنبت خسائر كبيرة جدا. 


وتفقد استيتية خلال جولته الميدانية مديرية عمل البلقاء ومكتب عمل لواء دير علا، مشددا على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية.

 




 

 


 

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