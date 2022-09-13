الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

هام من الضمان للأدلاء السياحيين وسائقي التكسي وللعاملين في الزراعة

مخطط اسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في جبل أبو غنيم بالقدس

الضمان: 15 ديناراً اقتطاع شهري لصالح التأمين الصحي لمن يبلغ راتبه 300 دينار

التنمية الاجتماعية تدعو مالكي الحضانات المنزلية إلى ترخيصها

الأرصاد : فرصة لتساقط الامطار غدا في هذه المناطق

بعد نشر قضيته عبر "الوكيل".. إخلاء أردني تعرض لحادث في السعودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ازدحامات مرورية صباح اليوم في عمّان والسير تكشف الأسباب

استيتية يقوم بجولة ميدانية في معهد تدريب ماركا

جنوح سفينة قادمة من مصر على شاطئ العقبة

الثلاثاء، 13-09-2022 09:50 ص

استيتية يقوم بجولة ميدانية في معهد تدريب ماركا

537a3dd2-954d-4d6f-82b2-b2d429d8d8b1


الوكيل الاخباري- قام وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسّسة التّدريب المهني نايف زكريا استيتيه، اليوم الاثنين، بحضور مدير عام المؤسّسة المهندس أحمد مفلح الغرايبه، بزيارة معهد تدريب مهني ماركا للاطلاع على واقع العملية التدريبية وتجهيزات المختبرات الحديثة فيه.

وقال استيتيه " تأتي هذه الزيارة ضمن خطة المؤسّسة الاستراتيجية للسنوات 2022-2024 الساعية لتطبيق الرؤى الملكية السامية وتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، حفظه الله ورعاه، لتطوير المنظومة التدريبية واستحداث البرامج التدريبية النوعية بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي، والعمل على تطوير معهد تدريب مهني ماركا ذكور ليكون أنموذجا لمعاهد التدريب المهني المتميزة ".

وأكد استيتية حرص الوزارة و المؤسّسة تعزيز الشراكة الحقيقية مع كافة القطاعات التنموية بالقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، وأهمية توفير الفرص النوعية للشباب والشابات في جميع محافظات المملكة وبما يضمن دمجهم في سوق العمل المحلي والإقليمي.

واشتملت الزيارة الاطلاع على مختبرات التدريب عبر الواقع الافتراضي VR، والطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing والمشاغل التدريبية في المعهد، وقد أبدى الوفد الزائر إعجابه بالمستوى المتقدم في المعهد وحرص مؤسّسة التدريب المهني حاضنة التدريب الأولى بالمملكة على دمج التكنولوجيا الحديثة المتطورة في البرامج التدريبية وبما يتوافق مع مهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
imgid543050

الضمان: 15 ديناراً اقتطاع شهري لصالح التأمين الصحي لمن يبلغ راتبه 300 دينار

bkg3Q2UgcWRchQjzlMM3gHgZl35exCJSjkgrPM5z

التنمية الاجتماعية تدعو مالكي الحضانات المنزلية إلى ترخيصها

طائرة

بعد نشر قضيته عبر "الوكيل".. إخلاء أردني تعرض لحادث في السعودية

default_image (1)_1

المستقلة للانتخاب: بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف الصناعة يوم الأربعاء

61d172a8de0a9

دعوة مرشحة لاستكمال إجراءات التعيين بصندوق التنمية والتشغيل

420224162144754531940

ازدحامات مرورية صباح اليوم في عمّان والسير تكشف الأسباب

أخبار متعلقة
62aaea69c5868

التدريب المهني والتربية يبحثان أهمية التعاون المشترك

62fdcdda83994

رسالة من رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لطلبة التوجيهي الناجحين

737f4a63-068a-40b0-9358-7f08bcbe76e7

وزير العمل يبحث مع جمعية المطاعم السياحية سبل التعاون لتوفير فرص العمل