استيتية: 8600 أردني يعملون في الفروع الإنتاجية

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- قال وزير العمل نايف استيتية لقد بلغ عدد الأردنيين المشتغلين في الفروع الإنتاجية الـ32 فرع المنتشرة في ألوية ومحافظات المملكة (8694) عامل وعاملة منهم (2400) عامل وعاملة تم تشغيلهم في عام 2021، في حين كان عدد المشتغلين في هذه الفروع مع نهاية عام 2020 حوالي (6818) عامل وعاملة.وأكد أنه استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالتوسع في هذه المشاريع لتوفير فرص عمل للشباب الأردني سيتم انشاء فروع انتاجية جديدة في عدد من المحافظات، كما سيتم التوسع في تنفيذ أيام وظيفية في كافة المحافظات.وبين الوزير أن ارتفاع عدد المشتغلين جاء بعد تنفيذ عدد من الأيام الوظيفية في ألوية ومحافظات المملكة التي تتواجد فيها الفروع الإنتاجية، خلال الأشهر الماضية والتي جاءت بالتنسيق مع الشركات المشغلة لهذه الفروع.وأشار إلى أنه قام بجولات ميدانية للفروع الإنتاجية في الألوية والمحافظات نفذها خلال اخر شهرين من العام الماضي استمع خلالها إلى مطالب العاملين والمستثمرين لتجاوز جميع التحديات التي تواجه كل من العامل أو المستثمر، إضافة إلى التأكد من مدى التزام هذه الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين وتوفير حضانات لأطفالهم، إضافة إلى التأكد من مدى التزام هذه الفروع بمعايير الصحة والسلامة المهنية.ولفت استيتية إلى أنه في عام 2021 تم إعادة تشغيل الفرع الإنتاجي في لواء الشوبك لتشغيل 200 عامل وعاملة، كما تم افتتاح الفرع الانتاجي في لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء الذي باشر العمل، مضيفا أنه تم اعادة تشغيل فرع انتاجي في محافظة عجلون والبدء بتشغيل فرع انتاجي في لواء الحسينية في محافظة معان لإعادة تدوير الورق والكرتون لتدوير صناعة الكرتون.واكد أن جولاته الميدانية تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتعليمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، لهذا يحرص على التواجد في الميدان ومنح الأولوية للاستماع إلى مطالب المواطنين والاستجابة لها وإيجاد حلول فورية للتحديات التي تواجههم، إضافة إلى الاستماع إلى المستثمرين ومساعدتهم لتجاوز التحديات التي قد تواجههم وفقا للقوانين والأنظمة.بدورها استعرضت مدير وحدة الفروع الإنتاجية في الوزارة نجاح البريقي ما تم إنجازه لهذه الفروع خلال عام 2021 بعد الجولات الميدانية التي نفذها وزير العمل نايف استيتية في الأشهر الماضية لمحافظات اربد والطفيلة ومعان والمفرق والبلقاء والأغوار الشمالية والوسطى، إضافة إلى الأيام الوظيفية في محافظات الطفيلة وجرش والكرك.وأشارت البريقي إلى أنه بناء على الجولات الميدانية قام ضباط الارتباط بالميدان بمتابعة التشغيل في الفروع الانتاجية والتوصل إلى حلول فورية للملاحظات التي تم رصدها خلال جولات الوزير الميدانية، خصوصا فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وحقوق العمال ومدى التزام الفروع الإنتاجية بتوفير حضانات لأطفال العاملين وتوفير أجهزة التكييف والتبريد للعاملين في الفروع الإنتاجية.وأضافت أنه تم عقد محاضرات في مجال الارشاد المهني للعاملين في الفروع الانتاجية من خلال فريق العمل في الوحدة وضباط الارتباط في الميدان، لافتة إلى أنه تم تنفيذ أيام ومقابلات وظيفية بالتعاون مع مديريات العمل في الميدان ومنظمات المجتمع المدني لرفد الفروع والوحدات الانتاجية بمزيد من العمالة الأردنية.وأكدت أن وحدة الفروع الإنتاجية قامت بمتابعة العمل في اللجنة الفنية ولجنة العطاءات الخاصة وحل الملاحظات الواردة بخصوص الفروع قيد الانشاء وكذلك الفروع العاملة.