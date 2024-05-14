الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بالفيديو .. المقاومة تبث مشاهد للحظة قنص جندي صهيوني وتدمير دبابات في غزة

العلوم والتكنولوجيا تنظم حملة توعوية عن صحة الفم والأسنان

الصناعة والتجارة تؤكد: الدجاج متوفر ورقابة مشددة على السقوف السعرية

استيراد 628 ألف خلوي بـ 51 مليون دينار خلال 4 أشهر

الحكومة: ارتفاع عدد منتسبي الأحزاب إلى 86 ألف شخص

فيديو - استعدادات رسمية وشعبية.. الزرقاء تنتظر سيد البلاد

تقرير : نحو 76 مليون نازح في العالم عام 2023

التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء غدا

محتجون إسرائيليون يغلقون طريقا في الجليل الأعلى

سفيرا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن

الثلاثاء، 14-05-2024 12:19 م

استيراد 628 ألف خلوي بـ 51 مليون دينار خلال 4 أشهر

1600251184140837100


الوكيل الاخباري- بلغ إجمالي مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية نحو 628 ألف جهاز خلال الثلث الأول من العام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 51 مليون دينار، مسجلاً بذلك زيادة في العدد مقارنة بالعام 2023 الذي شهد استيراد حوالي 521 ألف جهاز بقيمة 53 مليون دينار.

اضافة اعلان


وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه البيانات مأخوذة من دائرة الجمارك العامة ومنقحة لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، حيث تشهد السوق المحلية تنوعاً ملحوظاً في الأجهزة الخلوية المتوفرة، والتي تغطي جميع الفئات الاستهلاكية.


وبالنسبة للمبيعات في السوق المحلية، اكد ان هناك انخفاضا واضحا بحجم المبيعات، خاصة خلال الستة أشهر الماضية، والتي يرجع سببها إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين.


وأوضح علوش أن السوق العالمية شهدت بعض التغييرات في حصص السوق بين الشركات المصنعة، إذ ان في الصين، كانت هناك زيادة طفيفة في حصة السوق لبعض العلامات التجارية التي شهدت زيادة في حصتها السوقية مقارنة بالربع الأخير من 2023، في حين ان كوريا الجنوبية لم تظهر فيها تقارير تشير إلى تغييرات كبيرة في أسعار الهواتف، على الرغم من استمرار طرح موديلات جديدة للسوق، وفقاً للتقارير الواردة من مواقع متخصصة في الأسعار.


وأضاف أن الجمعية تعمل بشكل مستمر لتطوير استراتيجيات تهدف إلى دعم المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، من خلال تحسين جودة المنتجات المعروضة وتوفير خيارات أوسع تتناسب مع التوجهات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.


وأشار علوش، الى ان التحدي يظل قائمًا أمام الشركات المحلية لمواكبة التغيرات العالمية وضمان استقرار الأسعار وتوفر الأجهزة لجميع شرائح المجتمع، مما يعكس مرونة السوق الأردنية وقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص نمو.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيفية-تقديم-موازي-في-جامعة-العلوم-والتكنولوجيا

العلوم والتكنولوجيا تنظم حملة توعوية عن صحة الفم والأسنان

88

الصناعة والتجارة تؤكد: الدجاج متوفر ورقابة مشددة على السقوف السعرية

0L5A1502 - Copy

الحكومة: ارتفاع عدد منتسبي الأحزاب إلى 86 ألف شخص

0

فيديو - استعدادات رسمية وشعبية.. الزرقاء تنتظر سيد البلاد

347842950_2365707880275534_8620497787530575473_n

المنتدى الاقتصادي يناقش تأثير التغيرات العالمية على فتح فرص جديدة أمام الأردن

4202427133333884781939

التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء غدا

أخبار متعلقة
f6868267-c3c7-4d8a-b000-f21b7a9d132f

الجمارك تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية

999

المملكة تستورد 74 ألف جهاز "تابلت" خلال 4 أشهر